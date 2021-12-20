Для школьников Барнаула запустили дополнительный автобус из микрорайона Сибирская Долина.

Школьников стало больше, поэтому на маршруте появился дополнительный автобус Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле запустили дополнительный автобус для школьников из микрорайона Сибирская Долина. Об этом пишет мэрия города.

– Ранее родители ребят, проживающих в микрорайоне и обучающихся в поселке Южном, обратились в администрацию города с просьбой организовать подвоз детей в образовательные учреждения, – пояснили в горадминистрации.

Школьников стало больше, поэтому на маршруте появился дополнительный автобус.

Теперь подвозом детей занимаются в две смены – от микрорайона Сибирская долина в поселок Южный и обратно. Два автобуса совершают 6 рейсов. Они возят более сотни учеников гимназии №5, а также школ №63 и 76.