Жительница Барнаула вошла в тройку самых красивых женщин страны

Анна Казакова. Скриншот: эфир "Вести-Алтай"

Анна Казакова из Барнаула вошла в тройку самых красивых женщин на Всероссийском конкурсе в Москве.

- За звание самой красивой замужней дамы и мамы боролись 25 красавиц страны от 30 лет и старше. Каждая представляла свой регион, - сообщают «Вести-Алтай».

Анна Казакова попала на Всероссийский конкурс красоты после того, как победила на конкурсе «Миссис Алтай». Причем сделала это с первого раза. До настоящего момента она не училась в модельных школах. Развивала свой бизнес и воспитывала годовалую дочку.

- Благодаря ей я пошла на этот конкурс, чтобы быть примером для своей дочери, говорит Вице-Миссис Россия-Вселенная Анна Казакова.

После конкурса победительнице подарили поездку в Турцию, сделали предложения сняться в рекламе и журнале, но она поспешила домой, в Барнаул, к своей маленькой музе.