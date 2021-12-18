Десять школ закрыли в Алтайском крае из-за ОРВИ

Карантин вводят из-за отсутствия более 20% учеников Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным на 15 декабря 2021 года в Алтайском крае полностью закрыты из-за ОРВИ десять школ. Такие данные предоставляет управление Роспотребнадзора.

Кроме того, полностью закрыты два детских сада.

- Это вызвано отсутствием более 20% детей по причине заболевания ОРВИ, - объясняют в пресс-службе Роспотребнадзора.

Помимо этого частично закрыто 1055 классов в 227-ми школах и 272 группы в 149-ти детских садах.

В связи со сложной эпидситуацией в ведомстве настоятельно рекомендуют неукоснительно соблюдать меры профилактики, такие как ношение маски и социальная дистанция, регулярное мытье рук и т.д.