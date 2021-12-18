Движение транспорта ограничат в Алтайском крае из-за военных колонн

Трассу перекроют для всех видов транспорта Фото: Анна СЕМИНА

Госавтоинспекция Алтайского края заблаговременно предупреждает о том, что в понедельник, 20 декабря, в регионе будет ограниченно движение транспорта из-за военных колонн.

- Это плановое движение военных колонн, - подчеркивают в Госавтоинспекции.

Ограничение будет действовать в период с 8.00 до 8.30 на автодороге «ЗАТО Сибирский (в/ч) – Р-256 «Чуйский тракт» – СНТ «Горизонт» (186 км ЗАТО Сибирский)».

С 12.30 до 13.00 на автодороге «СНТ «Горизонт» (186 км ЗАТО Сибирский) – Р-256 «Чуйский тракт» – ЗАТО Сибирский (в/ч)».