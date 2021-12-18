В Бийске из-за порыва водопровода подтопило шесть многоэтажек

Порыв водопровода в Бийске. Фото: Евгений Плахотин

В ночь на субботу, 18 декабря, в Бийске произошел порыв на сетях водоканала из-за чего подтопленными оказались шесть многоэтажек, сообщает «Бийский рабочий».

- Всего в зоне порыва оказалось порядка шести домов по четной стороне улицы Ломоносова, - сообщил дежурный Единой диспетчерской службы города.

Под воду ушли дорога и тротуары на улице Ломоносова, затоплены дома №№ 122 и 124 по улице Чайковского и Ломоносова, 63. Жители говорят, что вода уже попала в подвалы и они даже не могут выйти из подъездов. Дозвониться до аварийной службы оказалось невыполнимой миссией. Только с рассветом на место порыва прибыли коммунальщики, огородили территорию, а вот ликвидацией последствий, по словам жильцов, пока никто не занимается.