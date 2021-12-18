В Барнауле завершается монтаж главной новогодней елки

В ближайшие дни закончится монтаж елки Фото: Анна СЕМИНА

В эти дни в Барнауле завершается монтаж главной новогодней ели на площади Сахарова. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

- Смонтировано пять светодиодных перетяжек длиной 35 метров, светодиодный «Герб города Барнаула» и светодиодные украшения «Бокал», - говорят в мэрии.

А вот строительство ледяных фигур еще продолжается. По плану, на площади Сахарова должны появиться четыре входные секции с башнями изо льда, а также 13 барельефов, скульптуры Деда Мороза, Снегурочки и тигра.

Строительство завершится 23 декабря.