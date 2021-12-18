18 декабря в Барнауле пройдет акция по раздельному сбору мусора

Акция по раздельному сбору мусора проходит в последний раз в этом году Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 18 декабря, в Барнауле состоится завершающая в этом году акция по раздельному сбору мусора. Ее организует объединение «Мусора.Больше.Нет».

Стационарная точка в этот раз будет работать в Парке Спорта Алексея Смертина (Энтузиастов,12в). Она открыта с 12 до 15 часов.

- Обратите внимание, только здесь принимаем мягкую 5 PP, - говорят организаторы.

На других точках сбора эту фракцию сдать невозможно. Подчеркнем, что точка сбору у магазина «Леруа Мерлен» на Павловском тракте считается мобильной.

МОБИЛЬНЫЕ ТОЧКИ:

Маршрут №1

10:00 – 10:40 пос. Южный, Чайковского, 19

10:55 – 11:20 Гора, ул. Змеиногорский тракт, 104п/1

11:35 – 12:20 ТРЦ «Гулливер», пр.Красноармейский, 51а

12:35 – 13:00 Красноармейский, 131 (Семейный Бигс)

Координатор: Максим Рожков +7 923 001 4831

Маршрут №2

10:00 – 10:30 Комсомольский, 44

10:40 – 11:10 Чкалова, 57

11:20 – 11:50 ТРЦ Россия,

12:00 – 12:30 парк Изумрудный, центральный вход

Координатор: Тертишникова Екатерина 8 961 999 28 50

Маршрут №3

10:00 – 10:30 ЖК «Времена года», Энергетиков, 2

10:40 – 11:10 ЖК «Балтийская Крепость», между Балтийская 105 и 103.

11:20 – 12:00 пл. Адмирала Кузнецова, ул. Балтийская, 53

12:10 – 12:40 «Квартал 2000» (между Взлетная - 13 и Взлетная - 7)

12:55 – 13:25 ТРЦ “Огни”, Антона Петрова 219Б

Координатор: Елена Мирошниченко 8 913 265 08 01

Маршрут №4

10:00 – 10:30 пос. Спутник, ул. Кленовая, 8

10:50 – 11:30 М-н «Дружный», 280-летия Барнаула, 8 к2

11:40 – 12:10 Площадь Народная ( ТЦ БУМ, Попова,86)

12:20 – 12:45 парк «Эдельвейс» (с Юрина),

13:00 – 13:25 Телефонная, 54

Координатор: Светлана Тарасюк +7 913 095 1393

Маршрут №5

10:00 – 12:30 Леруа Мерлен

Павловский тракт 192а

Координатор: Елена 89640820192