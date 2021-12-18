18 декабря в Барнауле пройдет акция по раздельному сбору мусора

Акция по раздельному сбору мусора проходит в последний раз в этом году
Фото: предоставлено организаторами
В субботу, 18 декабря, в Барнауле состоится завершающая в этом году акция по раздельному сбору мусора. Ее организует объединение «Мусора.Больше.Нет».
Стационарная точка в этот раз будет работать в Парке Спорта Алексея Смертина (Энтузиастов,12в). Она открыта с 12 до 15 часов.
- Обратите внимание, только здесь принимаем мягкую 5 PP, - говорят организаторы.
На других точках сбора эту фракцию сдать невозможно. Подчеркнем, что точка сбору у магазина «Леруа Мерлен» на Павловском тракте считается мобильной.
МОБИЛЬНЫЕ ТОЧКИ:
Маршрут №1
10:00 – 10:40 пос. Южный, Чайковского, 19
10:55 – 11:20 Гора, ул. Змеиногорский тракт, 104п/1
11:35 – 12:20 ТРЦ «Гулливер», пр.Красноармейский, 51а
12:35 – 13:00 Красноармейский, 131 (Семейный Бигс)
Координатор: Максим Рожков +7 923 001 4831
Маршрут №2
10:00 – 10:30 Комсомольский, 44
10:40 – 11:10 Чкалова, 57
11:20 – 11:50 ТРЦ Россия,
12:00 – 12:30 парк Изумрудный, центральный вход
Координатор: Тертишникова Екатерина 8 961 999 28 50
Маршрут №3
10:00 – 10:30 ЖК «Времена года», Энергетиков, 2
10:40 – 11:10 ЖК «Балтийская Крепость», между Балтийская 105 и 103.
11:20 – 12:00 пл. Адмирала Кузнецова, ул. Балтийская, 53
12:10 – 12:40 «Квартал 2000» (между Взлетная - 13 и Взлетная - 7)
12:55 – 13:25 ТРЦ “Огни”, Антона Петрова 219Б
Координатор: Елена Мирошниченко 8 913 265 08 01
Маршрут №4
10:00 – 10:30 пос. Спутник, ул. Кленовая, 8
10:50 – 11:30 М-н «Дружный», 280-летия Барнаула, 8 к2
11:40 – 12:10 Площадь Народная ( ТЦ БУМ, Попова,86)
12:20 – 12:45 парк «Эдельвейс» (с Юрина),
13:00 – 13:25 Телефонная, 54
Координатор: Светлана Тарасюк +7 913 095 1393
Маршрут №5
10:00 – 12:30 Леруа Мерлен
Павловский тракт 192а
Координатор: Елена 89640820192