Алексей Смертин побежит марафон «Дорога Жизни»

Алексей Смертин Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Известный алтайский экс-футболист, спортивный функционер Алексей Смертин 30 января побежит в традиционном марафоне «Дорога Жизни».

- Для меня это особенно важное мероприятие – ведь этот забег – это дань памяти героям освобождения Ленинграда во времена Великой Отечественной войны. Я считаю очень важным принимать участие в таких мероприятиях, которые помогают нам сохранить память о великих подвигах наших предков, поэтому в этот день пробегу марафонскую дистанцию вместе с тысячами участников со всей России, - рассказал Смертин на своей странице в Instagram.

В этом году организаторы подготовили дистанции для любого уровня подготовки: 1, 5, 10 и 42,2 километра.

Марафон пройдет во Всеволожском районе Ленинградской области.