Три года колонии строгого режима получил сибиряк за срубленную сосну

Ущерб от потери сосны составил 33 тысячи рублей Фото: Анна СЕМИНА

Житель Егорьевского района Алтайского края получил реальный срок, да еще и в колонии строгого режима за одну срубленную сосну. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

- В ходе расследования уголовного дела дознаватели установили, что сельчанин 1976 года бензопилой спилил сырорастущее дерево породы «сосна» объемом полтора кубических метра и вывез древесину на гужевой повозке, - рассказывают в ведомстве.

Ущерб составил 33 тысячи рублей. В качестве вещественного доказательства у мужчины изъяли бензопилу и древесину.

Также установлено, что ранее селянин привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Суд признал его виновным и назначит три года лишения свободы колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.