В Алтайском минздраве рассказали сколько в регионе умерло привитых от коронавируса людей

В крае умерли 85 привитых челове Фото: Олег УКЛАДОВ

В министерстве здравоохранения Алтайского края рассказали сколько привитых от коронавируса жителей региона скончались от инфекции. Такую информацию публикует amic.ru.

- В регионе умерло 7606 человек (данные на 15 декабря, – прим. ред.), заразившихся новой коронавирусной инфекцией, из них 85 человек были привиты, – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

При этом, как заверяют в министерстве, из этого числа ни одна смерть не наступила непосредственно из-за вакцины.

29 человек привились и заболели еще до истечении шести месяцев. Больше всего жертв в возрастном диапазоне от 60 лет и старше (80,6%)

- Таким образом, вероятность гибели непривитых людей при заражении ковидом во много раз выше в сравнении с прошедшими полный курс вакцинации и до истечения шести месяцев, – считают в ведомстве.