В Алтайском крае назвали сроки проведения ЕГЭ

Основной период ЕГЭ-2022 начнется 26 мая
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае назвали сроки итоговых государственных экзаменов для школьников. Как сообщают в минобрнауки края, ЕГЭ разделили на три периода.
– Досрочный (с 21 марта по 15 апреля), основной (с 26 мая по 2 июля) и дополнительный (5-20 сентября), – рассказали в ведомстве.
Основной период ЕГЭ-2022 начнется 26 мая с экзаменов по географии, литературе и химии.
– ЕГЭ по русскому языку пройдет 30 и 31 мая;
– ЕГЭ по информатике и ИКТ – 20 и 21 июня;
– устная часть ЕГЭ по иностранным языкам – 16 и 17 июня;
– ЕГЭ по профильной и базовой математике также пройдет в разные дни 2 и 3 июня соответственно;
– по истории и физике – 6 июня;
– по обществознанию – 9 июня;
– по биологии и письменная часть по иностранным языкам – 14 июня.
В дополнительный период экзамен можно будет сдать только по русскому языку и базовой математике для выпускников, которые не получили аттестат.