В Алтайском крае назвали сроки проведения ЕГЭ

Основной период ЕГЭ-2022 начнется 26 мая Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае назвали сроки итоговых государственных экзаменов для школьников. Как сообщают в минобрнауки края, ЕГЭ разделили на три периода.

– Досрочный (с 21 марта по 15 апреля), основной (с 26 мая по 2 июля) и дополнительный (5-20 сентября), – рассказали в ведомстве.

Основной период ЕГЭ-2022 начнется 26 мая с экзаменов по географии, литературе и химии.

– ЕГЭ по русскому языку пройдет 30 и 31 мая;

– ЕГЭ по информатике и ИКТ – 20 и 21 июня;

– устная часть ЕГЭ по иностранным языкам – 16 и 17 июня;

– ЕГЭ по профильной и базовой математике также пройдет в разные дни 2 и 3 июня соответственно;

– по истории и физике – 6 июня;

– по обществознанию – 9 июня;

– по биологии и письменная часть по иностранным языкам – 14 июня.

В дополнительный период экзамен можно будет сдать только по русскому языку и базовой математике для выпускников, которые не получили аттестат.