25 человек с коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае

Количество зараженных коронавирусом в Алтайском крае также растет Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае умерли 25 пациентов с COVID-19. Все они скончались из-за коронавируса, сообщает оперштаб региона.

– Общее число умерших с коронавирусом с начала пандемии в Алтайском крае составляет 7660, в том числе 6212 случаев от COVID-19, 1448 – иные причины смерти, – отметили в опер штабе.

Количество зараженных коронавирусом в Алтайском крае также растет. С начала пандемии в регионе их число составляет 112820 человек.

Из общего числа заболевших 945 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 72359 случая – по контакту с ранее заболевшими. Из 112820 заболевших: 23004 – больных внебольничной пневмонией, 79944 – заболевших ОРВИ, 9872 случаев – бессимптомное течение.