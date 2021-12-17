В алтайской ФСБ напомнили о статусных коррупционерах региона

В регионе было несколько громких дел Фото: Олег УКЛАДОВ

В УФСБ России по Алтайскому краю подвели итоги года и напомнили о громких коррупционных делах, сообщает пресс-служба ведомства

– Под пристальным вниманием Управления находится незаконная деятельности должностных лиц, которые, преследуя свои корыстные цели, дискредитируют перед населением институт власти и подрывают ее авторитет, – сообщили в УФСБ

Там напомнили, что среди тех, кого осудили – бывшая заместитель председателя правительства Алтайского края Ирина Долгова, причастная к превышению должностных полномочий в сфере лекарственного обеспечения граждан, экс-представитель губернатора Алтайского края в АКЗС Стелла Штань и директор частного детского сада Елена Воротникова, похитившие в составе организованной группы 14 млн рублей, выделенных на реализацию государственной программы.

Кроме того, вынесли приговор и бывшему заместителю главы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Сергею Демиу. Его признали виновным в получении взятки.