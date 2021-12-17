В Барнауле иностранца осудили на 9 лет за попытку сбыта героина

Мужчину признали виновным Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле осудили гражданина другого государства, который хотел делать закладки с наркотиками. Об этом «Комсомольской правде – Барнаул» рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Анна Щиренко.

– Согласно материалам уголовного дела, мужчина прибыл на территорию России в поисках работы. Он нуждался в деньгах и вскоре согласился на роль закладчика наркотиков. В феврале по совету работодателя приехал в Барнаул, снял квартиру и по указанию оператора начал заниматься сбытом героина, – сказала Анна Щиренко

Получив оптовую партию в размере более 800 грамм он хотел сделать закладки, но его задержали.

Мужчину признали виновным в том, что он в составе группы лиц по предварительному сговору покушался на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Его приговорили к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.