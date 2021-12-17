506 заболевших COVID-19 выявили за сутки в Алтайском крае

Выздоровевших также стало больше Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 506 человек, зараженных коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии составляет 112820, сообщает краевой оперативный штаб.

– По состоянию на 17 декабря находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 693 человека. Кроме этого, 216 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – отметили в оперштабе.

Количество тяжелобольных – 609, из них подключено к аппаратам ИВЛ –234.

Выздоровевших также стало больше, их уже 89440.