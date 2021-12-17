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Происшествия17 декабря 2021 8:20

Барнаульцам показали карту плотности ДТП

Герман Архаров
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ДТП

ДТП

Фото: Олег УКЛАДОВ

В интернете появилась интерактивная карта с участками концентрации ДТП на улицах краевой столицы. Посмотреть ее можно в сервисе «2GIS».

– Дополнительный слой «Карта плотности ДТП» отображает наиболее аварийные места в городах. Слой доступен только для городов РФ, – отметили представители сервиса.

Из опубликованных данных следует, что «очаги» аварийности находятся в разных частях города. Среди таких участков проспекты Строителей, Ленина и Красноармейский, кольцо на улице Малахова, Павловский тракт и другие.