Барнаульцам показали карту плотности ДТП

ДТП Фото: Олег УКЛАДОВ

В интернете появилась интерактивная карта с участками концентрации ДТП на улицах краевой столицы. Посмотреть ее можно в сервисе «2GIS».

– Дополнительный слой «Карта плотности ДТП» отображает наиболее аварийные места в городах. Слой доступен только для городов РФ, – отметили представители сервиса.

Из опубликованных данных следует, что «очаги» аварийности находятся в разных частях города. Среди таких участков проспекты Строителей, Ленина и Красноармейский, кольцо на улице Малахова, Павловский тракт и другие.