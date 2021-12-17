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Общество17 декабря 2021 6:28

С площади Сахарова в Барнаула демонтируют баки

Резервуары не используются с 60-х годов
Герман Архаров
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Площадь Сахарова

Площадь Сахарова

Фото: Олег УКЛАДОВ

Резервуары для воды, расположенные на площади Сахарова в краевой столице, демонтируют уже в следующем году. Об этом пишет «Алтапресс» со ссылкой на руководителя «Барнаульской крепости» Андрея Козлова.

«К работам по ликвидации баков планируется приступить в январе-феврале 2022 года — когда пройдут новогодние праздники и будет разобран снежный городок», – отмечает издание

Андрей Козлов рассказал, что если не возникнет сложностей, то работы продлятся около месяца. Он добавил, что резервуары не используются с 60-х годов и они находятся в аварийном состоянии.