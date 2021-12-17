АлтГТУ приглашает на бесплатные курсы по физике

Занятия будут проходить в онлайн-формате с 5 по 7 января
Фото: из архива компании
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова приглашает на бесплатные каникулярные курсы по физике для подготовки к ЕГЭ.
Занятия будут проходить в онлайн-формате с 5 по 7 января 2022 г:
- 5 и 6 января занятия пройдут с 10:00 до 14:15;
- 7 января – с 10:00 до 12:40.
Занятия проведет доцент кафедры физики АлтГТУ Сергей Леонидович Кустов.
Планируется рассмотреть тематические задания по молекулярной физике, термодинамике, электростатике и постоянному току.
Для посещения курсов необходимо пройти регистрацию по ссылке.
Телефон для справок: (3852) 29-07-37.