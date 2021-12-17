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Общество17 декабря 2021 5:49

АлтГТУ приглашает на бесплатные курсы по физике

Для посещения курсов необходимо пройти регистрацию
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Занятия будут проходить в онлайн-формате с 5 по 7 января

Занятия будут проходить в онлайн-формате с 5 по 7 января

Фото: из архива компании

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова приглашает на бесплатные каникулярные курсы по физике для подготовки к ЕГЭ.

Занятия будут проходить в онлайн-формате с 5 по 7 января 2022 г:

- 5 и 6 января занятия пройдут с 10:00 до 14:15;

- 7 января – с 10:00 до 12:40.

Занятия проведет доцент кафедры физики АлтГТУ Сергей Леонидович Кустов.

Планируется рассмотреть тематические задания по молекулярной физике, термодинамике, электростатике и постоянному току.

Для посещения курсов необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Телефон для справок: (3852) 29-07-37.