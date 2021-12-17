На Алтае ищут жителя Алейска, который приехал на вокзал и пропал

Пропавший мужчина Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай пропал житель Алейска Константин Коваленко. 6 июня он приехал на автобусе на автовокзал в Горно-Алтайск и больше не на связь не выходил. Об этом сообщает региональное управление МВД.

– Он планировал выехать в Усть -Коксинский район для работы по заготовке лекарственных трав, добавили в ведомстве.

Приметы мужчины: на вид 45 лет, тип лица европейский, рост 170 см, худощавого телосложения.

Особые приметы: татуировки на спине в виде изображения «Иисуса Христа», на правом плече круглый погон, на груди два креста слева и справа, на ноге татуировка в виде цепи, имеется шрам на носу.

Был одет: футболка, брюки спортивные серого цвета, кроссовки белые. При себе имел клетчатую, спортивную сумку серого цвета.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам 8(38822)9-25-00, 9-25-48, 2-57-00 или в ближайший отдел полиции по телефону 102.