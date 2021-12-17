Животные пострадали при пожаре на алтайской ферме

Пожар на ферме Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Вечером 16 декабря произошел пожар на животноводческой ферме в Троицком районе Алтайского края. Пострадал крупный рогатый скот, сообщает региональное управление МЧС.

– На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела крыша фермы открытым огнем. К ликвидации пожара привлекались более 20 человек личного состава, 8 единиц техники, в том числе добровольные пожарные, – отметили в ведомстве.

Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Для ликвидации открытого горения потребовалось около двух часов. На пожаре пострадал крупный рогатый скот. Причину возгорания установят специалисты.