Мужчина сбежал из зала суда на Алтае

Беглеца оперативно задержали Фото: Олег УКЛАДОВ

В Камне-на-Оби подсудимый сбежал прямо из зала суда.Все произошло еще 3 декабря, однако СМИ узнали об этом только сейчас, пишут «Каменские известия».

– Из дверей городского суда на улице Пушкина внезапно выбежал мужчина, а за ним полицейские и судебный пристав. Погоня продолжалась не долго. Беглец был принудительно доставлен обратно в суд, – отмечает издание.

По информации очевидцев, никто из прохожих не пострадал. Отметим, что суд в Камне-на-Оби находится в центре города и на улице находилось много людей.