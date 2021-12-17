17 декабря в Алтайском крае потеплеет до +1 градуса

В крае будет дуть юго-западный ветер Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 17 декабря, в Алтайском крае прогнозируют -4…+1 градус. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

– Местами по северу региону – снег и метели. На дорогах сильная гололедица, в отдельных районах снежные заносы, – отметили синоптики.

В крае будет дуть юго-западный ветер, 8-13 м/с, местами порывы до 23 м/с.

В Барнауле 17 декабря ожидается -2…-4 градуса. Небольшой снег, метель. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, порывы до 18 м/с.