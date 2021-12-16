29 человек умерли от ковида на Алтае за сутки

На сегодняшний день в крае прививается свыше 1 млн 111 тысяч человек Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в Алтайском крае от ковида умерли 29 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

– За минувшие сутки в крае зарегистрировано 503 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 112314 человек, в том числе 9609 детей. Выздоровели 88 680 человек. Умерли 7635 человек, – сообщает в актуальной оперативной сводке на 16 декабря 2021 года.

На сегодняшний день в крае прививается свыше 1 млн 111 тысяч человек. Закончили курс вакцинации почти 967 тысяч человек.