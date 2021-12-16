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Общество16 декабря 2021 11:39

На Алтае дорожные службы перешли на усиленный режим работы в связи со снегопадом

Водителям рекомендуют воздержаться от дальних поездок
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся до 18 декабря

По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся до 18 декабря

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

На Алтае дорожные службы перешли на усиленный режим работы в связи со снегопадом. Об этом сообщает пресс-центр регионального правительства.

– В связи с ухудшением погодных условий дорожные организации, работающие на федеральных трассах Р-256 «Чуйский тракт», А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан и А-321 Барнаул - Павловск - граница с Республикой Казахстан, перешли на усиленный режим работы, – отмечают в пресс-службе правительства.

Сегодня днем 16 декабря на линии работало 178 дорожных машин. По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся до 18 декабря. В регионе ожидаются сильные снегопады, метели, порывы ветра до 23 метров в секунду, гололедные явления.

Водителям рекомендуют воздержаться от дальних поездок. Особенно внимательными нужно быть при объезде снегоуборочной техники.