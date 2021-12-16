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Здоровье16 декабря 2021 10:38

503 новых случаев заболевания коронавирусом выявили на Алтае за сутки

В крае насчитывается 595 тяжелобольных пациентов
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Общее число заболевших с начала пандемии превысило 112 тыс. человек

Общее число заболевших с начала пандемии превысило 112 тыс. человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 503 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии превысило 112 тыс. человек, сообщает региональный оперштаб.

– По состоянию на 16 декабря находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 715 человек, – рассказали в краевом оперштабе по борьбе с инфекцией.

Также в ковидных госпиталях лечится 241 пациент с диагнозом «вирусная пневмония».

На сегодняшний день в крае насчитывается 595 тяжелобольных пациентов, из них подключено к аппаратам ИВЛ 237 человек.