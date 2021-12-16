В Рубцовске нашли водителя, который насмерть сбил пешехода

На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Рубцовске полицейские нашли водителя, который насмерть сбил пешехода. Ранее он скрылся с места ДТП, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

– 14 декабря в 21:20 на улице Заводской в городе Рубцовске неустановленный водитель на неустановленном автомобиле сбил пешехода, мужчину 1973 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, – пишут в пресс-службе полиции.

От травм пешеход скончался на месте ДТП, а водитель с места происшествия скрылся. Полицейские обнаружили осколки стекла и куски пластика, оставшиеся от автомобиля, и незамедлительно приступили к розыску виновного. Правоохранители предполагали, что это мог быть автомобиль марки «Mazda» и у него должны быть повреждены лобовое стекло, бампер и боковое зеркало.

В ходе розыска полицейские проверили около 40 автомобилей. В итоге был установлен подозреваемый – 47-летний житель Рубцовского района. Он признался в содеянном. В гараже у него обнаружили поврежденный автомобиль.

На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.