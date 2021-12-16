На Алтае мужчина и женщина забили совком незнакомку за попытку похитить обувь

Пара отморозков била женщину на протяжении нескольких часов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае осудили мужчину и его сожительницу за причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

– Следствием и судом установлено, что в декабре 2020 года осужденная, находясь в своем доме в городе Алейске, обнаружила, что в тамбуре находится посторонняя женщина. Подозревая, что незнакомка собиралась похитить обувь, хозяйка совместно с сожителем стали жестоко избивать ее, в том числе металлическим совком, – рассказали СК.

Пара отморозков била женщину на протяжении нескольких часов. А после этого они совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера, снимая издевательства на мобильный телефон. Видео они переслали своему знакомому. После надругательств они вынесли женщину на мороз, после чего скрылись. Смерть потерпевшей наступила от переохлаждения.

– В ходе предварительного следствия злоумышленники вину в содеянном признали частично, мотивировав свои действия желанием «воспитать» погибшую,– пишут в следкоме.

Женщине назначили наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, мужчине – в виде 9 лет.