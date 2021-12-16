Фонд «Милосердие» помогает развивать таланты особенных детей Заринска

Сотрудница Алтай-Кокса Надежда Запорожец в этом году стала участницей конкурса Фото: из архива компании

Детский коворкинг-центр для комплексных занятий с особенными детьми открыли в Заринске при поддержке благотворительного фонда «Милосердие» и его грантовой программы «Стальное дерево».

Сотрудница Алтай-Кокса Надежда Запорожец в этом году стала участницей конкурса. Она предложила создать на базе заринской средней школе №1 городской коворкинг-центр – пространство для развития творческих навыков у детей с ограниченными возможностями здоровья. Ее идею поддержало конкурсное жюри.

На средства гранта закупили оборудование для обучения ребят гончарному ремеслу - гончарный круг и муфельную печь, а также расходные материалы - глину и глазурь. Для занятий также приобрели комплект мебели и тактильные игрушки.

Теперь особенные дети под присмотром опытных педагогов могут заниматься глинотерапией, развивать моторику при помощи сенсомоторных мячей, получать первичные навыки шитья. На занятиях присутствует психолог, который консультирует родителей по персональным планам развития ребенка.

«В коворкинг-центре созданы комфортные условия для развития талантов у детей с ограниченными возможностями здоровья. Акцент сделан на декоративно-прикладное творчество и народное искусство. Мастера и педагоги используют в работе с детьми возможности глинотерапии, развивают навыки шитья и изготовления аппликаций. Занятия организованы с учетом индивидуальных особенностей развития каждого ребенка, что делает обучение наиболее эффективным», - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

Программа «Стальное дерево» действует на территории Заринска с 2018 года. При финансовой поддержке благотворительного фонда «Милосердие» работники Алтай-Кокса и горожане реализовали более 20 социально значимых проектов, среди которых – обустройство детских и спортивных площадок, проведение Дня донора, ремонт актового зала в общежитии для пожилых людей, открытие развивающей комнаты в детском саду комбинированного вида и обновление спортивного инвентаря в детском доме.