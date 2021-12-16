Фото: пресс-служба клуба фигурного катания «Сибирский лед»

18 и 19 декабря в 16.00 в Барнауле пройдут бесплатные мастер-классы по фигурному катанию на открытом катке возле ТЦ «Галактика». Занятия проведут тренеры клуба «Сибирский лед».

– Приятным бонусом помимо обучения станет сувенир на память для всех участников мастер-класса – брошка в виде конька! – сообщают в пресс-службе «Сибирского льда».

Со своими коньками вход на площадку свободный.

19 декабря во время мастер-класса будет организована фотосессия, так что каждый желающий сможет получить для себя качественный контент для соц. сетей. За активность в социальных сетях тоже предусмотрены призы. Выставляя фото или видео с хештегом проекта (#ледовыймикс2021) можно получить подарочные сертификаты, пледы и многое другое. Розыгрыш состоится в конце проекта в конце декабря.

Узнать подробности можно по телефону 69-53-03, а также в аккаунте организаторов @sib_led_barnaul.