Полицейские изучают обстоятельства смертельной аварии со снегоуборщиком на Алтае

В результате ДТП водитель ВАЗ-2104 от полученных травм скончался на месте еще до приезда медиков Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае изучают обстоятельства ДТП со снегоуборщиком, которое произошло сегодня, 16 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

– По прибытии предварительно установлено, что водитель (мужчина), двигаясь на автомобиле ВАЗ-2104 со стороны города Барнаул в направлении села Павловск, допустил съезд транспортного средства на правую обочину дороги и совершил столкновение со снегоуборочной техникой - трактором К-700, который стоял на обочине в попутном направлении, – рассказывают в пресс-службе МВД.

В результате ДТП водитель ВАЗ-2104 от полученных травм скончался на месте еще до приезда медиков. Пассажиры машины, женщина и трое детей остались живы, но получили различные травмы. Их госпитализировали в медицинское учреждение.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и выясняют все обстоятельства.