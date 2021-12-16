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Происшествия16 декабря 2021 5:59

На Алтае трое детей пострадали в результате аварии со снегоуборщиком

Водитель погиб на месте
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Фото: скриншот с видео "Инцидент Барнаул"

Фото: скриншот с видео "Инцидент Барнаул"

В Алтайском крае на трассе Барнаул – Павловск произошло жесткое ДТП со снегоуборочной машиной. О происшествии рассказали в паблике «Инцидент Барнаул»

– Предварительно установлено, что водитель – мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2104, двигаясь со стороны города Барнаул в направлении села Павловск, допустил съезд транспортного средства на правую обочину дороги и совершил столкновение со снегоуборочной техникой – трактором К-700, – рассказали в краевой Госавтоинспекции.

Уточняется, что трактор стоял на обочине в попутном направлении.

В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте происшествия. Женщина и трое детей получили травмы, их госпитализировали в больницу.