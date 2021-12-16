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Общество16 декабря 2021 3:51

В Барнауле проходят рейды по точкам продажи пиротехники

Проверяет качество товара и условия его хранения
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Не на всех торговых точках соблюдаются необходимые требования

Не на всех торговых точках соблюдаются необходимые требования

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

С 15 декабря в Барнауле проходят рейд по точкам продажи пиротехники. Инспекторы пожарного надзора контролируют соблюдение требований и к качеству праздничного товара, а также к условиям его хранения, сообщает пресс-служба мэрии.

– По опыту прошлых лет могу сказать, что не на всех торговых точках соблюдаются все требования, как к пожарной безопасности, так и к самой продукции. Покупателям нужно быть осторожными и избегать приобретения пиротехнических изделий в несанкционированных местах торговли, - рассказывает старший дознаватель отделения управления надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району Андрей Михеев.

В мэрии отмечают, что продажа пиротехники запрещается на объектах торговли, расположенных в жилых домах, зданиях вокзалов, остановках общественного транспорта, в уличных переходах и в иных подземных сооружениях, а также в транспорте.