В Барнауле проходят рейды по точкам продажи пиротехники

Не на всех торговых точках соблюдаются необходимые требования Фото: пресс-службы администрации Барнаула

С 15 декабря в Барнауле проходят рейд по точкам продажи пиротехники. Инспекторы пожарного надзора контролируют соблюдение требований и к качеству праздничного товара, а также к условиям его хранения, сообщает пресс-служба мэрии.

– По опыту прошлых лет могу сказать, что не на всех торговых точках соблюдаются все требования, как к пожарной безопасности, так и к самой продукции. Покупателям нужно быть осторожными и избегать приобретения пиротехнических изделий в несанкционированных местах торговли, - рассказывает старший дознаватель отделения управления надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району Андрей Михеев.

В мэрии отмечают, что продажа пиротехники запрещается на объектах торговли, расположенных в жилых домах, зданиях вокзалов, остановках общественного транспорта, в уличных переходах и в иных подземных сооружениях, а также в транспорте.