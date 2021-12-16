Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика16 декабря 2021 3:04

Франка назначили исполняющим обязанности секретаря барнаульского отделения ЕР

В партии считают, что это укрепит их позицию в краевой столице
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
КомментироватьОставить комментарий(0)
Всего в предстоящем году в крае выберут более шести тысяч депутатов и глав сельских поселений.

Всего в предстоящем году в крае выберут более шести тысяч депутатов и глав сельских поселений.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Главу Барнаула Вячеслава Франка назначили исполняющим обязанности секретаря городского отделения «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.

По мнению секретаря реготделения фракции Александра Романенко, это укрепит позиции партии в Барнауле.

– В будущем году в Алтайском крае предстоит одна из самых масштабных избирательных кампаний в стране. В преддверии выборов перед нами стоит задача укрепить позиции партии, в том числе в Барнауле, где проживает треть жителей Алтайского края, – сказал Романенко.

В партии отмечают, что в преддверии муниципальных выборов планируют обновить кадровый состав.

Всего в предстоящем году в крае выберут более шести тысяч депутатов и глав сельских поселений. Выборы состоятся 11 сентября 2022 года.