Франка назначили исполняющим обязанности секретаря барнаульского отделения ЕР

Всего в предстоящем году в крае выберут более шести тысяч депутатов и глав сельских поселений. Фото: Олег УКЛАДОВ

Главу Барнаула Вячеслава Франка назначили исполняющим обязанности секретаря городского отделения «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.

По мнению секретаря реготделения фракции Александра Романенко, это укрепит позиции партии в Барнауле.

– В будущем году в Алтайском крае предстоит одна из самых масштабных избирательных кампаний в стране. В преддверии выборов перед нами стоит задача укрепить позиции партии, в том числе в Барнауле, где проживает треть жителей Алтайского края, – сказал Романенко.

В партии отмечают, что в преддверии муниципальных выборов планируют обновить кадровый состав.

Всего в предстоящем году в крае выберут более шести тысяч депутатов и глав сельских поселений. Выборы состоятся 11 сентября 2022 года.