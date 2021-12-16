Алтайский министр ЖКХ отчитался перед Томенко о ходе газификации в крае

Под догазификацию в крае попадает 125 населенных пунктов Фото: Татьяна Гейнрих

Министр строительства и ЖКХ в Алтайском крае Иван Гилев отчитался перед губернатором Виктором Томенко о ходе газификации в крае. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным Гилева, уровень газификации домовладений регионе по состоянию на 1 января 2021 года составляет 16 процентов. Природным газом используют около 360 тысяч жителей края.

– Сегодня продолжается строительство 70 километров газовых сетей, благодаря чему возможность подключения к природному газу появится у 1782 домовладений. В этом году предусмотрены работы по проектированию восьми объектов и строительству 25 объектов, восемь из которых пусковые, – рассказал Гилев.

Также министр доложил о ходе программы догазификации в крае. По ней предусмотрено бесплатное доведение газопровода до границы земельного участка дома. Всего под догазификацию в крае попадает 125 населенных пунктов. На сегодняшний день от жителей края поступило около 18 тысяч заявок.

На заседании правительства губернатор отметил недостаточную активность в реализации программы догазификации. Томенко поручил взять этот вопрос на особый контроль.