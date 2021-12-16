Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 декабря 2021 1:59

В Барнауле восстановили движение на улице Матросова после коммунальной аварии

Водоканал завершил работы на участке
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
КомментироватьОставить комментарий(0)
В настоящее время движение автотранспорта по ул. Матросова полностью восстановлено

В настоящее время движение автотранспорта по ул. Матросова полностью восстановлено

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле открыли проезд по улице Матросова. Движение ограничивали из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

– Водоканал завершил работы на участке ул. Матросова - ул. Бехтерева в 5.50. В настоящее время движение автотранспорта по ул. Матросова полностью восстановлено, – рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Рабочие с вечера 15 декабря устраняли повреждение на водопроводной сети в районе дома №12 по улице Матросова. На время ремонта жителям организовали подвоз воды.