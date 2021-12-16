В Барнауле восстановили движение на улице Матросова после коммунальной аварии

В настоящее время движение автотранспорта по ул. Матросова полностью восстановлено Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле открыли проезд по улице Матросова. Движение ограничивали из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

– Водоканал завершил работы на участке ул. Матросова - ул. Бехтерева в 5.50. В настоящее время движение автотранспорта по ул. Матросова полностью восстановлено, – рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Рабочие с вечера 15 декабря устраняли повреждение на водопроводной сети в районе дома №12 по улице Матросова. На время ремонта жителям организовали подвоз воды.