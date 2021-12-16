Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 декабря 2021 1:29

Погода в Алтайском крае 16 декабря 2021: прогнозируется от -3 до -8 градусов

Ожидается снег
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Барнауле днем прогнозируется от -4 до -6 градусов

В Барнауле днем прогнозируется от -4 до -6 градусов

Фото: Татьяна Гейнрих

В Алтайском крае 16 декабря синоптики прогнозируют температуру от -3 до -8 градусов. Подробнее о погоде рассказали в региональном ЦГМС.

— На большей части территории небольшой, местами умеренный, снег, метели. На дорогах сильная гололедица, — сообщают синоптики.

Ветер ожидается юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы могут достигать 15-20 м/с.

В Барнауле днем прогнозируется от -4 до -6 градусов. Временами будет идти снег, а также ожидается метель. На дорогах образуется сильная гололедица.