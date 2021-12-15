На Алтае мужчину обвинили в убийстве при самообороне

Он обернул оружие против своего же оппонента Фото: Олег УКЛАДОВ

В Павловском районе предъявили обвинение 26-летнему мужчине, который якобы убил знакомого. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, он оборонялся, однако превысил пределы необходимого.

Следствие полагаем, что утром 13 декабря в одном из сел обвиняемый пришел к 33-летнему знакомому, чтобы обсудить давний конфликт. Хозяин дома достал нож и стал угрожать, однако гость выбил нож из рук потерпевшего и вонзил ему в сердце. Мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время следствием проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили в управлении.