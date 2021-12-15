Недовольные бийчане избили проверяющих QR-коды

О вопиющем поведении горожан рассказал один из общественников Фото: Олег УКЛАДОВ

В начале октября в Бийске избили двух администраторов ТЦ, которые проверяли QR-коды. Как сообщает «Бийский рабочий», нарушителей поймать не удалось.

О вопиющем поведении горожан рассказал один из общественников, управляющих торговым центром.

- За первые десять дней октября у меня были избиты два администратора, которые проверяли. Росгвардия была вызвана десятки раз, от них нет реакции (потому что они не имеют права ничего сделать). Вызывали участкового, а нарушители уже убежали, - отметил мужчина.

Кроме того, издание сообщает, что в городе сейчас практически не работает пропускная система. Лишь в немногих учреждениях администраторы всерьез следят за наличием кодов у посетителей.