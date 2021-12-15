На двух дорогах в Алтайском крае временно ограничат движение

Это связано с движением военных колонн Фото: Анна СЕМИНА

На двух дорожных участках Алтайского края временно ограничат движение транспорта. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, это связано с движением военных колонн.

Ограничение будет действовать 16 декабря:

- с 08:00 до 08:30 - на автодороге «ЗАТО Сибирский (в/ч) – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – СНТ «Горизонт»;

- с 12:30 до 13:00 - на автодороге «СНТ «Горизонт» – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – ЗАТО Сибирский (в/ч)».

Всех участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к сложной дорожной обстановке.