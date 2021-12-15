В Барнауле начали строить новогодний городок на Мало-Тобольской

На площадке уже установили елку Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле начали строить новогодний городок на улице Мало-Тобольской. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, там установят световые фигуры и потолок.

Всего на пешеходной улице будет размещено 50 фигур: десять елок, Снежная Королева, Деды Морозы, герои из сказок и яркие цветы.

- На территорию уже завезли лед для 8 ледовых барельефов, которые в настоящее время возводятся. Уже установили шестиметровую новогоднюю ель, проводится монтаж гирлянды для светового потолка, скульптур Деда Мороза и Снегурочки, - отметили в мэрии.

Кроме того, там оборудуют очаг-сферу «Жар-птица», чтобы барнаульцы и гости краевой столицы могли согреться. Впервые на Мало-Тобольской в этом году будет работать детский каток.