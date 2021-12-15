«Ростелеком» установил станции мобильной связи в 42 селах Алтайского края

Жителям сел стала доступна мобильная голосовая связь 4G/LTE и беспроводной интернет. Фото: "Ростелеком"

«Ростелеком» завершил в Алтайском крае запланированные в 2021 году работы по второму этапу федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Оператор построил оптические линии связи и установил базовые станции в 42 малых селах региона, благодаря чему их жителям стала доступна мобильная голосовая связь 4G/LTE и беспроводной интернет.

«Ростелеком» запустил первую базовую станцию в селе Усть-Гавриловка Троицкого района Алтайского края, а завершил работы установкой вышки в Усть-Тулатинке Чарышского района. Большую часть проекта компания исполнила в октябре. Тогда оператор установил оборудование сразу в 38 алтайских селах. Строительство шло в Благовещенском, Романовском, Ельцовском, Волчихинском и других районах края. В этом году мобильная связь и беспроводной интернет появились в Новокаменке, Черемшанке, Пятков-Логе, Украинке, Зыкове, Новотроицке и других селах.

«Поставка оборудования проходила без задержек. Работы по установке станций, благодаря продуктивному взаимодействию с оператором Tele2 и подрядными организациями, также шли без отклонений от графика. В итоге мы исполнили проект в установленные госконтрактом сроки. Главный результат наших усилий в том, что качественную мобильную связь и интернет получили более 12 тысяч сельских жителей», — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

Второй этап федерального проекта УЦН 2.0 предусматривает организацию сетей мобильной связи в малых населенных пунктах численностью 100 — 500 человек. Работы идут по соглашению Минцифры России и «Ростелекома» к договору об условиях оказания универсальных услуг связи. Оператор мобильной связи Tele2 выступает в проекте в качестве центра компетенций.

«Перед нами стоят важные задачи по устранению цифрового неравенства и оказанию универсальных услуг связи, с помощью которых сельчане будут пользоваться современной связью и интернетом и закрывать ту потребность в коммуникациях, которую сейчас испытывает каждый человек, — подчеркнул важность темы министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов. — Алтайский край активно участвует в этом федеральном проекте. Мы привлекли жителей края к выбору населенных пунктов, в которых в первую очередь должна появится сотовая связь. В результате в проведенном в октябре голосовании с помощью портала госуслуг и писем в администрацию края участвовали более 13 тысяч человек».

Перечень населенных пунктов:

Усть-Гавриловка, Новоеловка (Троицкий район), Воскресенка, Среднекрасилово (Заринский р-н), Новокраюшкино (Первомайский р-н), Верх-Неня, Новокаменка, Черемшанка (Ельцовский р-н), Зыково (Панкрушихинский), Новоандреевка (Бурлинский), Паклино, Сафроново, Нижнепайва (Баевский), Усть-Пустынка, Усть-Белое (Краснощековский), Усть-Тулатинка (Чарышский), Верх-Жилино, Каркавино, Плотниково (Косихинский), Колово (Советский), Украинка (Мамонтовский), Ясная Поляна (Ребрихинский), Новотроицк (Родинский), Урожайный (Павловский), Преградинка, Долинка (Благовещенский), Бурановка, Майский, Рассвет (Романовский), Наумовка (Угловский), Сосновка, Грязново, Черемшанка (Тюменцевский), Малиновка (Алейский), Пятков-Лог (Волчихинский), Кругло-Семенцы (Егорьевский), Зеленая Поляна, Марковка (Ключевский), Павловка (Новичихинский), Тумановский (Завьяловский), Хорошее (Табунский) и Панфилово (Калманский).