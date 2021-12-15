В Яровом спустя два года сняли режим ЧС

Режим ЧС ввели в Яровом в 2019 году из-за проблем с отоплением Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В городе Яровое Алтайского края отменили режим чрезвычайной ситуации, который ввели еще два года. Как сообщает “Толк”, постановление подписал губернатор Виктор Томенко.

Кроме того, в день отмены режима ЧС в городе ввели режим повышенной готовности. Решение было принято в связи с возможными проблемами на ТЭЦ.

- Министру промышленности края Вячеславу Химочке и глава регионального Минстроя Ивану Гилеву поручили следить за работой ТЭЦ и запасами топлива в городе. Также чиновники должны проанализировать резервы для ремонта котельной в случае очередного ЧП в городе, - отмечает издание.

Напомним, режим ЧС ввели в Яровом в 2019 году из-за проблем с отоплением. В этом году в городе произошла очередная авария - на ТЭЦ вышел из строя котел.