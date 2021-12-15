На железнодорожном вокзале в Барнауле пройдут пожарные учения

Учения пройдут в 12 населенных пунктах Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В среду, 15 декабря, в Алтайском крае пройдут пожарно-тактические учения. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в краевой столице объектом для учений станет железнодорожный вокзал.

- В 12 населенных пунктах края к тренировочным мероприятиям будут привлечены все виды пожарной охраны, а также силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, - подчеркнули спасатели.

Во время учений будут определять уровень подготовки личного состава, а также проверять, насколько слаженно сотрудники между собой работают.

В Барнауле спасатели будут ликвидировать условный пожар на вокзале, в Бийске - в школе-интернате №3, в Новоалтайске - в горбольнице, в Рубцовске - в драмтеатре и так далее.