В Барнауле девушка погибла при падении с 16-го этажа

Трагедия произошла по адресу Павловский тракт, 80 Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 13 декабря, девушка упала с 16-го этажа в Барнауле. Об этом сообщают в телеграм-канале “В курсе22”.

Трагедия произошла по адресу Павловский тракт, 80. В сети даже появились кадры с камеры видеонаблюдения. На них видно, как тело приземляется на асфальт.

Как подтвердили в СУ СК по Алтайскому краю, девушка 1992 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия. По данному факту управление проводит проверку.