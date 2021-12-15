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Происшествия15 декабря 2021 2:37

В Барнауле девушка погибла при падении с 16-го этажа

Она скончалась на месте
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Трагедия произошла по адресу Павловский тракт, 80

Трагедия произошла по адресу Павловский тракт, 80

Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 13 декабря, девушка упала с 16-го этажа в Барнауле. Об этом сообщают в телеграм-канале “В курсе22”.

Трагедия произошла по адресу Павловский тракт, 80. В сети даже появились кадры с камеры видеонаблюдения. На них видно, как тело приземляется на асфальт.

Как подтвердили в СУ СК по Алтайскому краю, девушка 1992 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия. По данному факту управление проводит проверку.