Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-15°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 декабря 2021 1:20

В Барнауле на две недели закроют участок улицы 80-ой Гвардейской Дивизии

Из-за этого изменится движение маршрутки №18
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Из-за этого изменится движение маршрутки №18

Из-за этого изменится движение маршрутки №18

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле с 16 декабря до конца года закроют для движения участок улицы 80-ой Гвардейской Дивизии. Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано с ремонтом канализационного коллектора.

Движение будет закрыто по всей ширине проезжей части в районе дома №39 с 08:00 16 декабря до 20:00 30 декабря. Маршрутка №18 будет двигаться на этот период по другой схеме:

улица 80-й Гвардейской Дивизии – улица Чеглецова – улица Смирнова – улица Горно-Алтайская – улица 80-й Гвардейской Дивизии, далее по маршруту; обратно: улица 80-й Гвардейской Дивизии – улица Горно-Алтайская – улица Смирнова – улица Чеглецова – улица 80-й Гвардейской Дивизии, далее по маршруту.

Водителей просят быть внимательнее и искать заранее пути объезда.