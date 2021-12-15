В Барнауле на две недели закроют участок улицы 80-ой Гвардейской Дивизии

Из-за этого изменится движение маршрутки №18 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле с 16 декабря до конца года закроют для движения участок улицы 80-ой Гвардейской Дивизии. Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано с ремонтом канализационного коллектора.

Движение будет закрыто по всей ширине проезжей части в районе дома №39 с 08:00 16 декабря до 20:00 30 декабря. Маршрутка №18 будет двигаться на этот период по другой схеме:

улица 80-й Гвардейской Дивизии – улица Чеглецова – улица Смирнова – улица Горно-Алтайская – улица 80-й Гвардейской Дивизии, далее по маршруту; обратно: улица 80-й Гвардейской Дивизии – улица Горно-Алтайская – улица Смирнова – улица Чеглецова – улица 80-й Гвардейской Дивизии, далее по маршруту.

Водителей просят быть внимательнее и искать заранее пути объезда.