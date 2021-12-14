Лжериелтор из Барнаула похитила более 188 миллионов рублей

30-летняя лжериелтор из Барнаула, обманувшая полторы сотни человек, пойдет под суд. Расследование уголовного дела завершено, сообщают в Следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.

Женщину обвиняют по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

- По данным следствия, с 2016 по 2020 год жительница города Барнаула путем обмана входила в доверие граждан, представляясь риелтором. Под предлогом инвестиций в строящееся жилье, а затем получения дивидендов от его продажи, женщина привлекала денежные средства граждан по типу финансовой пирамиды, - рассказывают в ведомстве.

Обвиняемая убеждала своих «клиентов» брать крупные кредиты в банках и передавать ей эти деньги. Какое-то время она делала вид, что выплачивает им проценты за пользование, но потом все прекращалось. Кроме того, полученные средства от новых жертв она частично погашала задолженности перед предыдущими.

В общей сложности от действий злоумышленницы пострадали 154 человека. У них было похищено более 188 млн рублей.

На этапе предварительного следствия «риелтор» свою вину не признала. Она настаивала на версии, что занималась легальной деятельностью. В настоящее время 68 томов уголовного дела переданы для рассмотрения в суд.