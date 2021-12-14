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Общество14 декабря 2021 12:21

Вечером 14 декабря 2021 года барнаульцы вновь встали в пробке

На дорогах повторилась утренняя ситуация
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Ситуация на дорогах на вечер 14 декабря 2021 года в Барнауле

Ситуация на дорогах на вечер 14 декабря 2021 года в Барнауле

Фото: Яндекс. Карты

Вечером во вторник, 14 декабря 2021 года Барнаул вновь погряз в километровых пробках. Об этом сообщает сервис «Яндекс Карты».

Уже несколько часов краевая столица пребывает в состоянии 9-балльных заторов. Центр города стоит во всех направлениях и пока ситуация практически не меняется. Затрудненное движение на проспектах Ленина, Красноармейском, Строителей, улица Челюскинцев, Ядринцева, Партизанская, Никитина, Молодежная, Ленточный бор, Власихинская, Попова, Павловский тракт на участке от Малахова до Попова, Солнечная Поляна и другие.

Такая же ситуация была и утром. В целом такой трафик характерен для декабря, когда отмечается наплыв гостей из районов Алтайского края.