Вечером 14 декабря 2021 года барнаульцы вновь встали в пробке

Ситуация на дорогах на вечер 14 декабря 2021 года в Барнауле Фото: Яндекс. Карты

Вечером во вторник, 14 декабря 2021 года Барнаул вновь погряз в километровых пробках. Об этом сообщает сервис «Яндекс Карты».

Уже несколько часов краевая столица пребывает в состоянии 9-балльных заторов. Центр города стоит во всех направлениях и пока ситуация практически не меняется. Затрудненное движение на проспектах Ленина, Красноармейском, Строителей, улица Челюскинцев, Ядринцева, Партизанская, Никитина, Молодежная, Ленточный бор, Власихинская, Попова, Павловский тракт на участке от Малахова до Попова, Солнечная Поляна и другие.

Такая же ситуация была и утром. В целом такой трафик характерен для декабря, когда отмечается наплыв гостей из районов Алтайского края.