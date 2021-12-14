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Общество14 декабря 2021 10:57

Родители из Алтайского края получат «детские» до конца года

А следующий платеж будет по графику
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Отслеживать выплаты можно на сайте ФСС

Отслеживать выплаты можно на сайте ФСС

Фото: Анна СЕМИНА

Родители из Алтайского края получат пособия по уходу за ребенком до конца декабря 2021 года. Об этом сообщают в Фонде социального страхования РФ.

- Алтайское региональное отделение ФСС РФ в декабре дважды выплатит пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, - говорят в ведомстве.

Первый перевод был совершен 6 декабря и это были пособия за ноябрь, а вот за декабрь должны перевести с 24 по 29 декабря. Это вызвано продолжительными новогодними праздниками. А вот следующий платеж уже будет по обычному графику, то есть в феврале.