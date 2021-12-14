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Происшествия14 декабря 2021 10:01

Более 60 пихт незаконно срубили в Алтайском крае

Ущерб превысил 2,2 млн рублей
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
"Черных" лесорубов задержали прямо на месте преступления

"Черных" лесорубов задержали прямо на месте преступления

Фото: Олег УКЛАДОВ

Уголовное дело возбудили в Алтайском крае в отношении трех мужчин, которые незаконно срубили 63 пихты. Подробности сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Заявление о незаконной рубке деревьев поступило в отделение полиции по Чарышскому району от сотрудника лесничества.

- Троих лесорубов задержали прямо на месте совершения преступления. Разрешительных документов на заготовку новогодних пихт у них не было, - рассказывают в полиции.

Ущерб лесному фонду составил 2 264 949 рублей. Подозреваемые намеревались продать пихту к новому году. Но теперь им предстоит предстать перед законом. На «черных» лесорубов завели уголовное дело.