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Политика14 декабря 2021 9:18

Губернатор Томенко опроверг слухи об уходе с поста

Как минимум, свой срок он обещал отработать
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Виктор Томенко

Виктор Томенко

Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко опроверг слухи о своей скорой отставке. Об этом он рассказал в интервью «Толку».

- Я могу сказать совершенно точно, что все мои мысли и действия сосредоточены только на работе губернатором. У меня нет других интересов. Я не смотрю по сторонам, не веду никаких разговоров, не предпринимаю никаких действий и даже мыслей не имею искать что-то другое, - подчеркнул губернатор.

По словам Томенко, слухи о его скорой отставке буквально вызвали недоумение. Ранее появились сообщения о том, что Виктор Петрович якобы еще до выборов подыскивал себе какое-то менее публичное место работы, нежели у него есть сейчас. Но раз он сейчас здесь, то он намерен по максимуму выполнить все обещания, которые давал жителям края.