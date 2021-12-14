Губернатор Томенко опроверг слухи об уходе с поста

Виктор Томенко Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко опроверг слухи о своей скорой отставке. Об этом он рассказал в интервью «Толку».

- Я могу сказать совершенно точно, что все мои мысли и действия сосредоточены только на работе губернатором. У меня нет других интересов. Я не смотрю по сторонам, не веду никаких разговоров, не предпринимаю никаких действий и даже мыслей не имею искать что-то другое, - подчеркнул губернатор.

По словам Томенко, слухи о его скорой отставке буквально вызвали недоумение. Ранее появились сообщения о том, что Виктор Петрович якобы еще до выборов подыскивал себе какое-то менее публичное место работы, нежели у него есть сейчас. Но раз он сейчас здесь, то он намерен по максимуму выполнить все обещания, которые давал жителям края.